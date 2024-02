La ‘guerra del agua’ entre Riaño y el Carrión, a punto de acabar con Las Cuezas

Publicado por M. Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sacado a información pública el anteproyecto de la regulación adicional de la cuenca del Carrión, con la ejecución de los embalses de Las Cuezas, y su estudio de impacto ambiental, un proyecto que permitirá reducir al máximo las aportaciones de agua del pantano de Riaño al Bajo Carrión.

El presidente de la Comunidad de Regantes de los Payuelos, Jorge Álvarez Gago, ha mostrado este viernes su satisfacción por el avance en la tramitación de estas infraestructuras hídricas que llevan demandando «mucho tiempo».

Gago explica que son unas obras que «van a a dar un buen servicio de agua al Bajo Carrión y con eso se evitará la llamada ‘guerra del agua’ generada por las aportaciones del agua de Riaño». El presidente de los Payuelos recuerda que la zona regable ya se está desarrollando prácticamente en su totalidad y que, a su juicio, «el trasvase nunca se debería haber llevado a cabo». Álvarez Gago denuncia que, tras el cierre del pantano de Riaño, «nos dijeron que el trasvase no se haría hasta que no se desarrollara los Payuelos», algo que se incumplió durante años ya que esta zona regable del sur de León no comenzó a modernizarse hasta 2015, fecha en la que se aprobó el Plan Coordinado de Obras que fija los trabajos para modernizar las 37.000 hectáreas de las que consta los Payuelos.

«Esas balsas de Palencia son necesarias para que no haya problemas con el agua», reitera Gago, quien defiende que «cuánta más agua se acumule en invierno, mejor se puede regar en verano».

«El agua es un bien escaso e imprescindible para mantener el riego en las fincas de regadío que son las que generan riqueza y fijan población», sostiene el presidente de los regantes.

Las previsiones actuales es que este año 2024 termine con 30.000 hectáreas ya modernizadas, y que queden pendientes tan solo los cuatro sectores de la zona centro. El presidente de los Payuelos señala que el compromiso de la Dirección General de Regadíos es que este año se liciten dos de esos sectores y el próximo año los otros dos pendientes, con lo que se completarían las 7.000 hectáreas que restan en la zona regable.

Gago remarca que la culminación del proyecto de los Payuelos está generando «mucha ilusión» en la zona, porque es un incentivo para la incorporación de los jóvenes y para la producció de alimentos que son «tan necesarios».

Ahora, afirma, estarán muy pendientes de que se cumpla lo que figura en el Plan Hidrológico de la cuenca del Duero hasta 2027, y es que en este año, el agua que se trasvase al Carrión sea un 50 por ciento de la que se suele trasvasar habitualmente para regar las 12.000 hectáreas que se sirven de Riaño, y que ronda los 75 hectómetros cúbicos. Además, estas aportaciones se irán reduciendo progresivamente y en el año 2033 la previsión es que solo se deje pasar al Carrión una reserva mínima de un 25 o 30 por ciento.