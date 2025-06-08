Una oda a la tradición taurina en el pregón de las fiestas de Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El letrado de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez Hernández, fue el encargado de pregonar las fiestas de Sahagún en honor a San Juan. El programa de actos comenzó este sábado y se prolomgará hasta el 15 de junio para desplegar una programación cargada de actos pensados para el disfrute de todos los públicos.

En su pregón, que tuvo como escenario el Auditorio Carmelo Gómez de la villa facundina, Miguel Ángel Rodríguez hizo un repaso de la historia de Sahagún tras mostrar su agradecimiento por la invitación. Tal y como señaló, «hacía ya tiempo que este modesto juglar no pisaba estas calles de gran hermosura; vive Dios que ha llovido en abundancia desde entonces y sobre todo este año».

Diversión y hermandad

Rodríguez recordó «el primer año que corrimos el primer tentenecio, allá por el 2013, y gozamos en esta noble villa con su fiesta y hospitalidad». Aseguró que, desde entonces, tenía muchas ganas de volver «a daros las gracias por el gran esfuerzo que hacéis en guardar la tradición y la cultura», al tiempo que manifestó sus deseos de pasar unas fiestas repletas de diversión y hermandad. Quiso agradecer también a todos los que participan y disfrutan de esta cita festiva en Sahagún, «un oasis de hospitalidad».

El experto madrileño manifestó también su deseo de que todos los participantes «seáis fortaleza de la tauromaquia, pues estas tierras de Sahagún atesoran el amor y la honra de cuantos aman la liturgia del toro y así lo quiso San Juan de Sahagún, cuyo milagro o hazaña le hicieron protector de toreros y de cuantos aman la fiesta del toro, además de San Pedro Regalado». Concluyó Rodriguez con varios ‘vivas’ a la cultura, a la fiesta y a la tradición. Su discurso dio paso al gran concierto de piano de los alumnos de la escuela municipal de música para cerrar la primera jornada de las fiestas de Sahagún que continuarán durante toda la semana en la villa facundina.