Grajal se convierte en escenario de folk y patrimonio

Tradición, patrimonio y música se fundieron este fin de semana en Grajal de Campos, que acogió la segunda edición de Entresebes Folk, un festival que organiza el ILC y que cuenta con el respaldo de la Diputación y del propio ayuntamiento. Los grupos Son del Cordel, Rapabestas y Zarzagán fueron los protagonistas de un evento que , además de ser un escaparate para el folk de las comarcas leonesas, da a conocer a fondo el patrimonio de la villa. A través de esta iniciativa, se organizó una visita guiada por los principales rincones de la localidad, que fue escenario de un selecto programa para una jornada de interés y riqueza cultural entre visitantes y vecinos.