Sahagún recoge el premio sostenible Fuentes Claras

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, alabó este lunes la aportación y el «compromiso» del medio rural y de los pequeños municipios a la sostenibilidad y el desarrollo medioambiental, una línea de trabajo que se justifica con la entrega de los premios autonómicos «Fuentes Claras', que galardonaron cinco proyectos desarrollados en distintas localidades de las provincias de Burgos, Palencia, León y Valladolid. Sahagún recibió el primer premio en la modalidad de entidades locales de 1.000 a menos de 5.000 habitantes, por el proyecto «Sahagún de agua, tierra y raíces».

Suárez-Quiñones afirmó que estos premios son «verdaderamente importantes», dado que se reconoce la labor de concienciación sobre la sostenibilidad que se lleva a cabo en los pequeños pueblos, al recordar que el 97,3 por ciento de los municipios de la Comunidad presentan una población inferior a los 5.000 habitantes y el 89 por ciento con menos de 1.000, recordó.

Los galardones cumplen 24 ediciones. Se han presentado en conjunto unos 387 proyectos con 102 galardonados, y la dotación económica no es lo importante, ya que el valor de los mismos se centra en su reconocimiento, al ser unos premios oficiales, explicó.

El consejero reconoció a los promotores reconocidos y a todos los candidatos por su «impagable labor de concienciación, sensibilización y divulgación» de la sostenibilidad en el medio rural y por su contribución también a la «lucha contra la despoblación», uno de los retos más importantes que afronta esta Comunidad, dijo. «Es digno de alabanza la entrega y el compromiso de todos vosotros y no puedo por menos de animaros a continuar con esta labor que venís realizando año tras año», aseveró Súarez-Quiñones.

El primer premio de cada modalidad conlleva una dotación económica de 6.000 euros y el segundo, de 3.000 euros, cuyos proyectos se presentarán en las jornadas de Escuela de Alcaldes.