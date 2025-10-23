Un mural de Doña Urraca gana el certamen de Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

La villa de Sahagún ha clausurado la VIII edición de su Certamen de Murales, una cita que año tras año pone en valor el arte, la historia y el patrimonio local en espacios exteriores del casco urbano. El acto de clausura se ha centrado en la recepción oficial de la obra realizada por el artista leonés Manuel García Juan, natural de Villadangos del Páramo, que pasa a engrosar el ya conjunto de intervenciones murales en la villa. El autor destacó la dificultad técnica de abordar un trabajo tan amplio y significativo sobre una superficie de chapa ondulada, lo que supuso un reto considerable, con 225 botes de espray de diferentes colores, sobre una base de 40 litros de fijador.