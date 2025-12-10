Sahagún suma una edil de UPL pero sigue la baja del PP

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sahagún celebró este miércoles un Pleno Extraordinario con la aprobación de las Cuentas Generales del ejercicio 2024 y la toma de posesión de una nueva edil. La oposición municipal manifestó su desacuerdo el primer punto aludiendo a un supuesto desconocimiento sobre el tratamiento previo y las modificaciones presentadas para su aprobación. El punto fue aprobado con los cuatro votos a favor del Equipo de Gobierno, de un total de seis concejales del grupo, por una vacante aún sin cubrir y una ausencia, y tres votos en contra de la oposición.

El segundo punto del orden del día fue la toma de posesión de Doña Ana Cristina Pacho, de Unión del Pueblo Leonés, quien asume el cargo de concejala en sustitución de su compañera Elisa Pedroche, que dimitió la pasada primavera.