Concienciación contra el tabaco en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), el Centro de Salud de Sahagún ha organizado una jornada especial de sensibilización orientada a concienciar a la población sobre los graves riesgos que el consumo de tabaco y las nuevas formas de inhalación, como el vapeo, tienen para la salud. Bajo el marco de la «Semana sin humo", el equipo médico y de enfermería del centro ha habilitado un punto de información activa en el vestíbulo principal de las instalaciones. El objetivo prioritario de esta acción es visibilizar los beneficios inmediatos de abandonar el hábito tabáquico y también desmontar los mitos asociados a los cigarrillos electrónicos.