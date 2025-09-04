Programa musical San Froilán León 2025: el primer grupo llega de la Siberia extremeña

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana será uno de los protagonistas del ciclo de conciertos Proyecto Península, incluido en la programación de las fiestas de San Froilán que se celebrarán en León entre finales de septiembre y el 4 de octubre.

La actuación está prevista para la noche del jueves 2 de octubre en la plaza Mayor, recientemente remodelada, recuperando así la ubicación original de este festival que fusiona música tradicional y contemporánea. El concierto será gratuito y abierto al público.

El Proyecto Península, impulsado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León, busca promover la riqueza cultural y la pluralidad lingüística de la Península Ibérica a través de artistas que emplean sus lenguas para contar historias universales.

Sanguijuelas del Guadiana, formado por Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, nació en Casas de Don Pedro, un pequeño pueblo de la llamada “Siberia Extremeña”.

Su música es una mezcla de rock, flamenco, electrónica, rumba y sonidos populares, con letras que evocan la vida rural, la nostalgia generacional y la memoria emocional

Su primer disco, 'Revolá', grabado íntegramente en su pueblo, es un viaje sonoro por la infancia, la adolescencia y el regreso a las raíces.

El grupo ha sido solicitado por los principales festivales del país, como Sonorama, BBK, El Pirata o Womad, y prepara su debut en La Riviera de Madrid para mayo de 2026.

El Ayuntamiento de León presentará próximamente el programa completo de las fiestas de San Froilán, en las que la música será protagonista junto a bailes tradicionales, el desfile de carros engalanados, pendones y las tradicionales Cantaderas, que se celebrarán el domingo 28 de septiembre en el claustro de la Catedral.