Fiestas de San Froilán 2025 en León: programa para este jueves 18 de septiembre

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

Programación de este jueves, 18 de septiembre

19:00 h. Concierto de la Banda de Música de León. Organiza Concejalía de Acción y Promoción Cultural Templete de Música del paseo Condesa de Sagasta.

20:30 h. Concierto: Oh! Gunquit (Londres). Organizado por León es Acción y el Área de Cultura de la Universidad de León dentro del Festival León es Acción 2025. En la Cafetería I del Campus de Vegazana. Avda. Emilio Hurtado. Entrada: 4 euros, con el 50% de descuento para miembros de la comunidad universitaria y entrada libre para los que tengan el abono del Festival.