Programa completo de Exposiciones y Ferias de las fiestas de San Froilán León 2025

VISITA TEATRALIZADA PARA FAMILIAS “MUNIA Y CLODOVEO TE ENSEÑAN EL MUSEO”.

Del 18 de septiembre al 4 de octubre. De martes a sábados a las 17:30h. Organiza Museo San Isidoro de León. Plaza San Isidoro, 4.

XLV FERIA DE ALFARERÍA Y ARTESANÍA DE LA CIUDAD DE LEÓN

Del 25 al 29 de septiembre. Calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral. De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h.

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ: PROGRAMA DE SAN FROILÁN

El Museo Casa Botines Gaudí se suma a las celebraciones de las fiestas leonesas de San Froilán el día 5 de octubre con la utilización de sus elementos simbólicos. Sobre el edificio ondeará la bandera de León y sonará el Himno de León en el carillón a todas las horas en punto durante la apertura del Museo.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

20:30 h y 21:00 h. Visitas nocturnas al Museo “Noches de Gaudí”.

Descubre la magia de Gaudí en horarios especiales. Con motivo de las Fiestas de San Froilán de León, el Museo Casa Botines Gaudí organiza sus tradicionales visitas guiadas nocturnas. Durante estos recorridos especiales a puerta cerrada, los participantes podrán descubrir espacios del museo que habitualmente no están abiertos al público. La experiencia concluirá con una consumición en El Modernista de Ezequiel. Reservas en taquilla y en casabotines.es

EXPOSICIÓN TEMPORAL ‘LA CONQUISTA DEL VOTO. ATRÉVETE A SER LIBRE’.

Esta exposición recorre los acontecimientos fundamentales que marcaron la historia hacia el reconocimiento político y constitucional del derecho al voto femenino. A través de los personajes destacados que impulsaron los avances y de piezas originales de la época, como la urna en que por primera vez las mujeres en España pudieron ejercer su derecho en unas elecciones, la muestra se adentra en el tortuoso camino en la lucha hacia la igualdad. Comisario: Víctor Miguélez Fernández.

EXPOSICIÓN TEMPORAL ‘CATALÁ-ROCA: MIRAR A GAUDÍ’

Nuevas incorporaciones de fotografía a la Colección del Museo. Francesc Català-Roca (1922-1998) fue uno de los más destacados fotógrafos de la España del siglo XX. De mirada siempre inquieta, se interesó mucho por la arquitectura, especialmente por la de Gaudí. Esta pequeña acción expositiva de carácter temporal presenta varias fotografías realizadas por el maestro en León, en concreto, de las fachadas de la Casa Botines. Se trata de adquisiciones recientes para las colecciones del Museo que, tras recibir labores de conservación, estudio y catalogación, se presentan por primera vez en esta exposición.

FESTIVAL DE FOOD TRUCKS CIUDAD DE LEÓN COME Y CALLE

Del 26 de septiembre al 6 de octubre.

Festival con música en directo, food trucks, mercadillo y ocio familiar. Para más información: @comeycalleleon. Jardín de San Francisco.

5ª RUTA DE LA MORCILLA SAN FROILÁN 2025.

Del 26 de septiembre al 13 de octubre. Tapas de morcilla a un precio único de 3 euros, en un recorrido que une tradición, creatividad y turismo gastronómico. En todos los locales adheridos a la campaña. https://hosteleriadeleon.com/rutade-la-morcilla-san-froilan-2025

25º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CASTILLA Y LEÓN (CPFCYL).

Del 29 de septiembre al 8 de octubre de 2025. Exposición ‘Las otras manos del fisioterapeuta’. Ateneo Cultural El Albeitar. C/ Luis de Sosa. Horario de 8:00 a 20:00 horas.

VEN A DISFRUTAR DE LOS PRODUCTOS DE LECHE GAZA

Del 2 al 6 de octubre. En la plaza de San Marcelo. Degustaciones de productos lácteos de la marca. De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.

CONGRESO EDA / MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DEL ATLÁNTICO 2025. Reduciendo la brecha STEM: mujeres del futuro

18, 19 y 20 de septiembre. Palacio del Conde Luna. El Congreso EDA, que este año organiza la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (ASELE), es una cita nacional que conecta talento femenino, innovación y liderazgo. Esta edición 2025 aborda uno de los retos más urgentes del siglo XXI: la baja representación de mujeres en los sectores científico-tecnológicos. Inauguración día 18 a las 20:00 h. Día 19, de 9:00 a las 19:00 h. Día 20, a las 12:00 h, visita a la Basílica de San Isidoro.

LEÓN ES ACCIÓN. FESTIVAL L’EXPLOITATION (5º ANIVERSARIO)

Del 17 al 20 de septiembre Espacio Vías, Gran Café, Babylon, Universidad de León / Ateneo Albéitar, Nuevo Café Luna.

The Jackets (Suiza)The High Learys (Australia)

The Night Times (USA)

The Allnighters (Vitoria´Gasteiz)

Oh! Gunquit (UK)

Dream Pony (USA)

Telecom (UK)

Glándula (España-Alemania)

Playa Nudista (Argentina)

Twin Ghosts (Madrid-León)

Las Llamas (León)

Organiza: Asociación Cultural León Ciudad Púrpura. Colabora: Concejalía de Juventud, León Joven y Espacio Vías. Área de Actividades Culturales. Universidad de León.

Festival Palabra

Del 26 de septiembre al 5 de octubre. Galería Espacio E, Palacio del Conde Luna, Ayuntamiento de León (Salón de Actos Alfonso V), Fundación Museo Vela ZanetÝ, Universidad de León / Ateneo Albéitar. Organiza Club Cultural Leteo. Colabora Galería Espacio E. Área de Actividades Culturales (Universidad de León).

Jornadas Culturales Leteo. Entrega del XXIII Premio Leteo 2025.

Sábado 4 de octubre. Auditorio Ciudad de León. Hora: 19:00 h. Organiza: Club Cultural Leteo.

FESTIVAL DE VERANO ‘LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO’



VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

12:00 h León Jam, Festival de Arte Urbano. Antigua Estación de Ferrocarril de Adif.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

12:00 h León Jam, Festival de Arte Urbano. Antigua Estación de Ferrocarril de Adif.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE