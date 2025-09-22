San Froilán 2025 convertirá la Plaza del Grano en un gran escenario: descubre todos los grupos y los horarios de los conciertos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Froilán, impulsadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León, darán voz de nuevo al talento musical leonés tras el éxito del ciclo celebrado en el marco del Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, que acercó a la capital leonesa durante este periodo estival a catorce grupos de música en diferentes plazas de la ciudad, convirtiéndose estos espacios en su mejor escaparate.

En esta ocasión será la plaza del Grano la que se convertirá en un gran escenario al aire libre y que acogerá una jornada única el sábado 27 de septiembre. Este consolidado encuentro, que ya celebra su quinta edición, reunirá a diversos artistas locales que, con propuestas que van desde el rock y el pop hasta la música urbana, ofrecerán una jornada gratuita y abierta a todo el público, entre las 13.00 y las 20.00 horas. Serán siete conciertos de 50 minutos cada uno que llenarán de ritmo, color y energía el corazón de la ciudad en una de sus fiestas más emblemáticas.

Gastón Zadoff y Manu Blanco abrirán la jornada del sábado a las 13:00 horas. Gastón y Manu forman un dúo de versiones de pop-rock en español con casi una década de trayectoria conjunta. Han recorrido el panorama musical de la provincia y alrededores, actuando en eventos privados, bodas, fiestas populares, asociaciones, bares y pubs, llevando su energía a cada rincón. Con los grandes clásicos de siempre y un estilo muy personal, ofrecen un directo acústico en el que la voz y guitarra de Gastón se funden con la batería y los coros de Manu para crear un repertorio que invita a recordar, vibrar, cantar y disfrutar de un espectáculo tan cercano como inolvidable.

A partir de las 14:00 horas, tomará el relevo Alguien Más, un grupo nacido en 2005 y que, desde entonces, ha recorrido un largo camino de conciertos, maquetas y discos que reflejan su constante evolución. Con cinco trabajos publicados, cada uno de ellos representa una etapa y una energía diferente en su trayectoria. Dos décadas después, la banda sigue creando, soñando y compartiendo su pop-rock con la misma ilusión y entrega del primer día.

Bel Prada, artista leonés que aporta una mirada fresca y auténtica al pop español, continuará la jornada a las 15:00 horas. Con una formación que abarca desde lo clásico hasta la producción más contemporánea, inició su trayectoria en 2023 y desde entonces ha publicado varios sencillos y un EP. Su estilo destaca por la riqueza y singularidad que surge de un amplio universo de influencias musicales, creando un sonido propio y reconocible. Sin etiquetas, sin moldes, con memoria y con visión, eso es Bel Prada.

León Street Music también hace un hueco al rap-trap con la actuación de Kaioshin a las 16:00 horas. Kaioshin es un artista leonés con una propuesta singular que fusiona estilos urbanos como el trap y el rap con influencias del pop y el rock. Sus letras, cargadas de autenticidad, nacen de experiencias personales y reflexiones que el artista comparte con su público, dando forma a un universo sonoro propio en temas como Hype o Restart.

Malos Versos, la potente banda emergente de rock urbano de León, sigue consolidando su trayectoria con su disco Salir Corriendo. Con un directo enérgico y un estilo callejero inconfundible, llegan a León Street Music como una apuesta segura para hacer vibrar al público y encender la plaza con su fuerza sobre el escenario. Su actuación será a las 17:00 horas.

A continuación, a las 18:00 horas, será el turno de Flaco Mamba, el artista urbano de León con estilo fresco y distintivo que fusiona el hip-hop clásico con toques modernos de rap y trap, aportando un sabor único al género. Sus letras, nacidas de experiencias personales tan crudas como universales sobre el amor, el dolor o la superación, conectan de forma directa con el público en trabajos como el remix Lobalo o su más reciente mixtape Joga Bonito.

Por último, Hardcobo Dj cerrará la jornada a las 19:00 horas. Conocido también por estar al frente del Black Dog, uno de los templos de la escena rock de León, Hardcobo es un veterano a los platos que mantiene intacta la energía de los primeros días. Ha pinchado en todo tipo de espacios de León y la provincia, llevando siempre su sello personal. Sus sesiones son un viaje ecléctico que atraviesa múltiples estilos, desde el funk y el soul de los años 60 y 70 hasta la psicodelia, los ritmos latinos o las sonoridades africanas.

Cronología de León Street Music

-13:00 horas. Gastón Zadoff y Manu Blanco. Pop – Rock.

-14:00 horas. Alguien Más. Pop – Rock.

-15:00 horas. Bel Prada. Pop.

- 16:00 horas. Kaioshin. Rap – Trap.

- 17:00 horas. Malos Versos. Rock urbano.

- 18:00 horas. Flaco Mamba. Hip Hop – Trap – Rap.

- 19:00 horas. Hardcobo Dj. Dj set – Funk – Soul.