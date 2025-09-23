El Festival Celta Internacional regresa por San Froilán con Hevia como cabeza de cartel

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La música tradicional regresa un año más por las fiestas de San Froilán de la mano del XVIII edición del Festival Internacional Celta Reinu de Llión que se celebrará del 25 al 27 de septiembre con tres conciertos, con el asturiano Hevia de cabeza de cartel, que se celebrarán en la Plaza Mayor de León.

Un Festival cuyo objetivo es fomentar las raíces de origen celta con actuaciones de primer nivel, traerá a Budiño (Galicia) el 25 de septiembre, Startijenn (Bretaña francesa) el 26 de septiembre y Hevia (Asturias) el 27 de septiembre.

El Festival lo abre Budiño, uno de los grandes exponentes de la música gallega. Se trata de un músico y compositor gallego que se caracteriza por su constante innovación, mezclando sones de la música tradicional gallega más popular con la música electrónica más vanguardista que ha llevado a más de 25 países.

Los siguientes en subirse al escenario del Festival Celta, el viernes 26 de septiembre, serán los componentes del grupo Startijenn.

Este conjunto surge desde las mesas de la escuela a la que asisten sus miembros y que se caracteriza por la mezcla de instrumentos del folk bretón y rock.

En su último álbum se animan a incluir poderosos momentos de rap, continuando con ese aire experimental que tanto les caracteriza, creando un producto diferente que rompe los esquemas del folk.

El asturiano Hevia cerrará esta edición el sábado 27 de septiembre. Un artista que ha revolucionado la música celta a nivel internacional y el gaitero que más discos ha vendido en todo el mundo, con tres millones de copias.

El gaitero ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, entre otros países; además de ser inventor de la gaita electrónica, con Alberto Arias y Miguel Dopico.