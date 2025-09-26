Fiestas de San Froilán 2025 en León: programa para este viernes 26 de septiembre

Pasacalles de las tunas por la Calle Ancha con destino al Barrio Húmedo.

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

Programación para este viernes, 26 de septiembre

De 9:00 a 14:00 h. Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00. 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 19:00 h. Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Los Juncales, La Vega.

22:00 h. XVIII Festival Celta Internaciónal ‘Reinu De Llión’. Startijenn (Bretaña Francesa). Plaza Mayor.

22:00 h. Pasacalles de luz y percusión. Una revisión (o reversión) de los tradicionales bailes de diablos y correfuegos. Compañía Bàcum (Catalunya). Salidad desde San Marcelo, recorrido por las calles del casco histórico, para finalizar en la plaza de San Isidoro.