Fiestas de San Froilán 2025 en León: programa para este sábado 28 de septiembre

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

Programación para este sábado, 26 de septiembre

De 9:00 a 14:00 h. Mercado tradicional. Plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h. Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernández Cadórniga.

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h. Heraldos Mensajeros. Acompañados de su correspondiente palafrenero, leerán el edicto del Rey Ramiro invitando a los actos de la tarde, con la entrega de las doncellas. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Diferentes plazas del centro histórico de León: San Isidoro, Regla, Mayor, San Martín, Don Gutierre y San Marcelo.

De 12:00 a 14:00 h. Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Oteruelo de la Valdoncina.

De 12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

13:00 h. Muestra de Perro Leonés de Pastor. Aprendiendo a conocer nuestra raza. Organiza: Asociación de Criadores de Perro Leonés de Pastor. Plaza San Isidoro.

13:00 h León Street Music Edición San Froilán 2025. Festival de grupos musicales leoneses: 13:00 h Gastón y Manu, 14:00 h Alguien Más, 15:00 h Bel Prada, 16:00 h Kaioshin, 17:00 h Malos Versos, 18:00 h Flaco Mamba, 19:00 h Hardcobo Dj. Plaza del Grano.

La asociación Ávora en colaboración con la Asociación de Hostelería de León va a desarrollar una campaña de sensibilización sobre el correcto desecho de las colillas en el marco de su campaña Depende de TODOS.

18:45 h. Acto de recogida de las Doncellas en cumplimiento del Tributo. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León.

A las 18:15 h. salida de las comitivas de las doncellas de las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla para dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha.

19:00 h. XIII Xuntanza de bandas de gaitas. Con la participación de B.G. Ciudá de Llión (León), B.G. Templarios del Oza (Toral de Merayo) y B.G Saxum (Asturias). Plaza de Puerta Obispo (trasera de la Catedral).

19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Esla y Xeitu. Plaza de San Marcelo.

19:15 h. Presentación de las Doncellas ante la Autoridad Municipal. Organiza Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo (casa consistorial). Constitución de la comitiva oficial y desfile por calle Ancha, El Cid y San Isidoro.

19:45 h. Teatralización de la entrega de las Doncellas al representante del Emir. Organiza: Federación de AA.VV. Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Exhibición de danzas árabes, música medieval, espectáculo de fuego y entrega de las doncellas y rebelión de estas. Los leoneses se negarán a pagar el infame tributo de las 100 doncellas. Plaza de San Isidoro.

19:00 h. Convivencia vecinal de otoño en Oteruelo. Concurso de baile por parejas y animación musical con el grupo FL Covers. Organiza: A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín.

20:00 h. Otoño musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas con el Coro Iraurgi, de Guipúzcoa. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real, en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:00 h. León Sólo Música. Con la participación de los grupos: Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. www.marcaentradas.com

20:30, 21:00 y 21:30 h. Obra de microteatro: “¿Por qué?” de la compañía Raízde4teatro. Organizado por Asociación Flora Tristán y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de La Facultad. Entrada mediante invitación a partir de las

20:15h en la taquilla del teatro.

22:00 h. XVIII Festival Celta Internaciónal ‘Reinu De Llión’. Hevia (Asturias). Plaza Mayor.