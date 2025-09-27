Heraldos para movilizar a los leoneses, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como la antigua usanza, cuando el pregonero proclamaba a voz en grito los actos, los heraldos mensajeros anuncian por San Froilán las actividades que se incluyen en el programa festivo. Ataviados con sus capas y al son de la música, con la gaita y las percusiones, un grupo recorrió ayer las calles del casco histórico para dar a conocer qué se podía hacer en el marco de las fiestas. En el grupo, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de León Rey Ordoño, caballeros vestidos con sus trajes medievales, con sus distintivos colores e incluso con halcones de cetrería se colaron entre los que aprovecharon el sol de la mañana para tomar un vino por las estrechas calles del Húmedo.