Fiestas de San Froilán 2025: la ceremonia de la entrega de las cien doncellas al emir, en fotos

Las danzas árabes y la teatralización de la entrega de las 100 doncellas al emir se vio deslucida por la presencia de la lluvia. Sin embargo, las doncellas no se amilanaron y bajo un aguacero desfilaron hasta la plaza de San Isidoro en un recorrido acortado ante un público con paraguas.

León

Virginia Moran

El desfile de las cien doncellas por las calles de León

