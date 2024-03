La reclusa indultada en el Acto del Perdón iniciará la procesión pujando

La reclusa que será indultada esta tarde en el Acto del Perdón saldrá pujando la Madre de la Paz desde el principio de la procesión y se incorporará luego a su puesto en el momento del indulto.

Así lo ha explicado el abad del Santo Cristo del Perdón, José María Urdiales, en la presentación del evento, que se ha celebrado esta mañana en el obispado. El acto se celebrará aunque llueva, puesto que la previsión es que la procesión pueda sufrir las inclemencias de la lluvia. Todo está previsto en cualquier caso.

Ocho reclusos de Villahierro saldrán en la procesión, cinco del CIS, un voluntario de Cáritas y la mujer indultada. "Yo me llamo Moisés, vengo de Almería y solamente quiero dar las gracias por enseñarme a perdonar", dijo uno de los internos. "Soy muy creyente y me apunté voluntario. Es una oportunidad de nueva vida", explicó.

Auroni Montoya viene de Cuba: "Tuve la suerte de ser bautizado por el obispo Don Julián. Es increíble esta experiencia y se la recomiendo a todo el mundo. Me siento agradecido a Dios y muy grande", explicó. "Estoy en el programa Alfa y soy el sacristán del centro".

Remigio es lituano: "En mi país no somos tan creyentes, la religión estaba prohibida. Es una experiencia para los que nos hemos equivocado y queremos vivir de otra manera", dijo emocionado. "No somos tan religiosos como en este país y me ofrecí porque estoy muy contento".

Aurora Baza, directora de Cáritas León agradeció el apoyo "a gente vulnerable que necesita la reinserción de estas personas". Se hace a través de la Casa de Acogida "no solo con los reclusos sino también con sus familias". Se trabaja con exreclusos "para la inserción laboral". La mayor parte de ellos han perdido "los vinculos familiares y laborales" y una de las actividades es esta.

El obispo de León celebró "poder confraternizar con los reclusos" este acto "de especial relevancia", dijo. "Es el mensaje del Cristo Salvador arrodillado ante el mundo y que quiere su salvación", dijo Luis Ángel de Las Heras.