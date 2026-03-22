Sin obstáculos para la Semana Santa en la calle Ancha de León

No habrá obstáculo para que el paso de La Morenica se mezca este próximo viernes por la tarde mientras desciende por la Calle Ancha.

Las obras de reforma del primer tramo de la arteria principal del casco histórico se remataron este sábado, como se había previsto.

Después de mes y medio de labores, que comenzaron por levantar por completo el firme y sustituir la piedra caliza por el granito, con más grosor y abujardado para evitar resbalones, el acabado permite reconocer el mantenimiento de la misma imagen.

Los operarios no seguirán adelante. Conforme al plan pactado con los técnicos del Ayuntamiento de León, no se continuará con el tramo de Regidores a Cervantes hasta después de que termine la Semana Santa para evitar cualquier alteración de las procesiones y no entorpecer el turismo que se espera.