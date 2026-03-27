Manuel Santos Fláker recibe la distinción de ‘Personaje Singular' de la Semana Santa de León por su “huella humana y social”

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El párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Manuel Santos Fláker Labanda, recibió hoy la distinción de ‘Personaje Singular' de la Semana Santa de León que otorga cada año la Cámara de Comercio e Industria en el transcurso de un acto que se celebró en dicho templo.

Su labor como consiliario de cuatro cofradías, junto con su estrecha relación con la Semana Santa, le han convertido en un “referente” subraya la entidad cameral. El reconocimiento, recalcan, busca “no solo poner en valor su trayectoria eclesiástica sino también su huella humana y social, vinculada a una Semana Santa que trasciende lo religioso para convertirse en identidad, cultura y sentimiento”.

El acto, que se celebra desde 2015, reunió a autoridades civiles, entre ellas el presidente de las Cortes de Castilla y León en funciones, Carlos Pollán, el alcalde de la capital, José Antonio Diez, y el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, militares y académicas, además de a representantes de las cofradías y de la Junta Mayor de la Semana Santa de León.