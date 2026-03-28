Genarín sigue inspirando a los poetas que loan con sus versos a un personaje hecho historia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Semana Santa de León tiene esa parte profana que ha traspasado fronteras. Pero más allá del recorrido que se celebra el Jueves Santo para recordar a esta figura leonesa que se ha hecho ya historia, desde hace catorce años se celebra un encuentro tan popular como culto que quiere seguir honrando al viejo pellejero que murió atropellado junto a la muralla.

El Certamen Genariano de Versos Burlescos se celebró ayer con cincuenta autores que, desde prácticamente toda España, también Argentina y Venezuela, supieron honrar al que ellos llaman Santo Padre Genaro al que claman con sus profundos e irónicos versos en una época de recogimiento marcada por la Semana Santa pero que hace de León un lugar diferente al resto, con una cita completamente profana pero también cargada de tradición.

El jurado del XIV Certamen Genariano de Versos Burlescos concedió el privilegio de declamar la encíclica anual en su honor a los poetas José Antonio Gago Martín, de Segovia, por su obra 'Los naufragos del orujo', y a José Turrillo Moraga, de Ciudad Real, por su obra 'Décimas burlescas a nuestro santo patrón de borrachines y templarios, San Genarín de León'.