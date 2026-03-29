Los jóvenes se convierten en protagonistas en el Domingo de Ramos de Sahagún

Procesión del Domingo de Ramos de Sahagún.ACACIO

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Sahagún ha dado comienzo a su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, con una multitudinaria procesión del Domingo de Ramos. Bajo los acordes de la Agrupación Musical de Sahagún, dirigida por los hermanos Juan y Jesús Blasco, la imagen de "La Borriquilla" recorrió las calles principales desde la Plaza de San Lorenzo. El desfile destacó especialmente por el protagonismo de los jóvenes cargadores, cuyo relevo generacional asegura la continuidad de esta tradición que combina el rigor litúrgico con el valor artístico de su imaginería.