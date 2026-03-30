Santa Marta se da una vuelta por el arte de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Hermandad de Santa Marta y La Sagrada Cena sacó ayer una buena muestra del arte provincial por las calles de la zona centro. La Oración en el Huerto de Nuestra Señora de Angustias y Soledad de La Bañeza, La Flagelación de la misma procedencia, La Coronación (Ecce Hommo) de la parroquia de La Asunción de Benllera, Jesús con la Cruz a Cuestas de la parroquia de La Asunción de Estébanez de la Calzada, La Crucifixión de la parroquia de San Roque de La Robla y La Piedad de la Iglesia Parroquial de San Marcelo de León, congregaron una muestra de las otras formas de hacer Semana Santa. Hizo el resto el sonido excelso de la Agrupación Musical de la Bienaventuranza, junto a la Banda Reino de León y a la de La Soledad.