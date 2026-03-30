Noche de solemnidad en el Vía Crucis Procesional del Nazareno de La Bañeza

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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha celebrado este Lunes Santo su tradicional Vía Crucis Procesional. El acto, enmarcado en el programa de la Semana Santa bañezana, se ha desarrollado conforme al itinerario previsto, partiendo de la capilla de la hermandad.

Los hermanos, vestidos con túnica negra y cordón amarillo, han portado las imágenes del Jesús Crucificado, el Crucificado Tendido, La Piedad y Nuestra Señora de la Soledad. Durante el trayecto se han realizado las catorce paradas reglamentarias para la lectura de las estaciones, que han contado con la participación de los fieles que seguían el cortejo.

La programación de la Semana Santa de La Bañeza continúa este Martes Santo con la celebración de la Procesión del Encuentro. El acto, organizado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz, partirá a las 22:00 horas desde la Iglesia de Santa María. El itinerario recorrerá las principales vías del centro urbano, con la participación de los hermanos de la cofradía y las autoridades locales.

El desarrollo de la procesión cuenta con la salida de dos pasos principales: el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza de la Cruz. Ambas tallas avanzarán por trayectorias que confluirán en la Plaza Mayor. En este punto, se realizará el saludo ritual entre las imágenes, momento que marca el eje central de la estación de penitencia antes de iniciar el regreso conjunto hacia el templo de salida, donde finalizará la procesión.