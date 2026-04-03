Astorga revive el sobrecogedor rito del Entierro en una magistral lección de historia y fe

La ciudad bimilenaria ha vuelto a silenciarse este Viernes Santo para ser testigo de la Solemne e Inmemorial Procesión del Santo Entierro, el acto más trascendental de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón. El momento cumbre ha tenido lugar en la plaza de Eduardo de Castro, donde, bajo la imponente sombra de la Catedral y el Palacio de Gaudí, se ha llevado a cabo el acto del Desenclavo. Con una delicadeza que estremece, los hermanos han descendido de la cruz la imagen articulada de Cristo para depositarla en la urna de cristal, ante la mirada atenta de miles de personas que abarrotaban el recinto. Esta ceremonia, que hunde sus raíces en el siglo XVII, ha reafirmado una vez más la singularidad de la Semana Santa astorgana, fundiendo el valor artístico de su imaginería con una devoción popular que se mantiene intacta con el paso de los siglos.