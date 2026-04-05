La procesión de Los Pasos del Viernes Santo en León reabre el debate del reloj

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Eclipsó al sol el Nazareno en el fulgor de la media mañana, con una procesión elegante a ratos, a pesar de que hay pasos que por estética necesitan reajustar los tallajes. Males menores y eternos. Mientras no se erradique el «yo pujé en este brazo toda la vida» no hay remedio.

Pero merece más estudio después de la procesión de Los Pasos de este año la resurrección del debate sobre los horarios. La Madre Dolorosa, el último paso que cierra la procesión estelar de León, se recogió al borde de las 16.30 horas, circunstancia que complica la mínima recuperación de los braceros de la procesión del Santo Entierro (gran mayoría). Angustias y Soledad tuvo que pasar lista en algunos casos apenas una hora después de acabar la procesión previa. Cambiar la túnica, una ducha, comer... a ritmo de pit stop, como en la Fórmula 1.

Abades del Dulce Nombre de Jesús Nazareno han probado a experimentar con las configuraciones de la mañana para tratar de cerrar el cortejo de Interés Turístico Internacional en tiempo debido con el fin de evitar el sofocón. Y no estaba exento de programación del recorrido de este año, perfecto hasta la llegada de la comitiva a Santo Martino.

De ahí en adelante, todo se descompensó. Resultado: Las Siete Palabras (en menor medida) y Angustias y Soledad en más incidencia, se vieron obligadas a adoptar decisiones de emergencia. Minutos después de las 18.00 horas compareció en la calle la primera titular, pero la segunda terminó recorriendo a doble paso buena parte de la procesión (prácticamente desde que enfiló la subida a la Plaza Mayor) para ganar tiempo. Resultado final: La Señora llegó a Santa Nonia ya superada la 1.30 de la mañana. La recomendación de la Diócesis es que en Viernes Santo todas las tallas dejen de estar en la calle a media noche.

Por lo demás, el Viernes Santo reventó León, de turistas, de fieles y de leoneses todos. El acto del Encuentro resultó majestuoso. Preciosa la saeta entonada en honor al Cristo de la Agonía a su llegada al agora principal de la capital. Ideal la temperatura para presenciar el paso de Los Pasos, no tan ideal para la puja, aunque los bares que jalonan ell recorrido están haciendo ya costumbre de repartir botellas de agua al paso de la comitiva. Jesús Nazareno se lo pagará. Se trata de glorificar su Dulce Nombre, al fin.