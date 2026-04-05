Las fotos del Encuentro del Domingo de Resurrección en León

A Jesús Divino Obrero ‘El Encuentro’ le sale redondo. En la memoria reciente no se guardan apenas casos de suspensiones por la lluvia. Eso es que El Jefe guarda las nubes para otro día que no sea el de la vuelta a la vida. Y su esquela también. Ya pueden ir retirándola porque hoy es el día en que todo comienza, más que acabar. En realidad, la Semana Santa es porque hoy cobra vida el Cuerpo de Cristo.
Magín Mayo es la voz de la mañana cada año. «Hermanos, hoy es un día de gozo; quitad vuestros capillos y salgamos al mundo como testigos de esta verdad. Leoneses, Cristo vive. ¡Cristo ha resucitado!». Se queja la hermandad del barrio del Ejido de que el vulgo tiene la sensación que le la Semana Santa acabó el Viernes Santo. No. Es que en realidad comienza hoy.
Hermanada la congregación con la de Las Siete Palabras hoy se entremezclarán por momentos en el transcurso del acto. Y volarán las palomas que encuentran la libertad en el entorno de la Catedral, gozosas de cantar a la vida.
Para cuando a la hora de la sobremesa todo esté concluido, se habrá completado una edición especial del rito de vida y muerte más antiguo que conoce la vida moderna. Son los dos millares de años últimos de la hemeroteca del planeta. Vividos de una forma especial, sí. Pero parte de la historia de la vida y de las creencias. Que todo o nada fuera verdad es discutible. La fe no se cuestiona, se respeta. Tanto si la hay como si no. Que es la fiesta mayor de León durante diez días, no es opinable. Es un axioma fundamental.
El Encuentro cierrra la Semana Santa en León capital
