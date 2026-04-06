La Semana Santa completa en León: tercera en nueve años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cayó el manto negro de la Virgen a las 10.17 minutos y a esa hora León dio por resucitado al Señor, con la maniobra hábil, nerviosa, emocionada y feliz del hermano albimorado que pone punto de partida a la Semana Santa de 2027 para dentro de 349 días. Ya no es nada. Ya está ahí.

León disfrutó por tercera vez en los últimos nueve años de una Semana Santa sin ningún acto suspendido. Solamente en 2017 y 2023 se había registrado una efeméride similar. Las excelencias de la climatología han dado especial brillo a los actos, relevantes y sin incidencia de señalar más allá de lo anecdótico. En cualquier caso, nunca está de más hacer ejercicios de instrospección para mejorar lo que cabe perfeccionar.

LA VOZ POR EXCELENCIA

Magín Mayo puso voz a la palabra del Domingo de Resurrección a las puertas de la Catedral. Sonó el Himno a la Alegría y la Marcha Real acompañó al cúmulo de abrazos que sucede después de que los capillos y capirotes dejan de cubrir las caras y exiben la alegría contenida.

«Como hace ya más de 70 años, la Real Hermandad se concentra en esta magnífica Plaza de Regla de la Ciudad de León para expresar el gozo de la celebración de la Resurrección de Jesucristo, que murió por nosotros para salvarnos y establecer un formato de vida plena y hábito con todas las personas para redimirnos», dijo Mayo en su alocución que ya se ha convertido en una tradición .

«¡Aleluya! Jesús resucitó y por este glorioso y gozoso hecho, la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero, recuerda cada año que Cristo resucitó. Y así se reproduce ante nuestros ojos la escena tomada del Evangelio de San Mateo, mostrándonos cómo se ha vencido la muerte, ascendiendo a los cielos, ante esta gótica y bella hermosa Catedral de León. Hoy todas las campanas replican a gloria».

«¡LEONESES, ALEGRaOS!»

El Cirio Pascual «está en todos los lugares del mundo y confines de la tierra», rememoró la insigine voz otradicional de la Pascua. «¡Pregonad la buena noticia! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Jesucristo vive entre nosotros. ¡Cambiad el ropaje de los pasos por prendas más alegres y desprendeos de los capillos y capirotes! ¡La paz esté con vosotros! ¡Leoneses, alegraos! ¡Cristo ha resucitado!».

La procesión continuó su camino después. Y la vida también. Es lo que toca. No queda más. Solo disfrutar de los recuerdos y confirmar que, al margen de las creencias religiosas y de las identidades, León disfruta de una actividad que tiene signo diferencial. Eso no es cuestion de creer. Es cosa de valorar. La cera que va por delante es la que alumbra. No es palabra de Dios pero sí es una versión moderna del Credo. Y así será.