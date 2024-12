r Cuenta Manuel Vilas que al hilo de llegar a los 60 Juan José Millás le dijo durante una comida: «Ten cuidado que de los 60 a los 70 caen como moscas». Pensó que todavía no había escrito el mejor libro del mundo. Se ve que no recordó ‘Ordesa’... He aquí ‘El mejor libro del mundo’. Que es Vilas campando magistralmente a sus anchas.