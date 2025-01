De los tiempos del vapor hasta las renovables

La utilización del calor siempre ha formado parte de la vida del ser humano desde su descubrimiento. A finales del siglo XIX con la Revolución Industrial, tras las calderas de vapor y las de carbón, comenzaron a introducirse las calderas de gas, muy populares en la mayoría de los hogares. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las nuevas directivas Europeas, la calefacción avanza conjunto a las energías renovables.

Además de las novedades con las calderas ya existentes, como son las de condensación, que sustituyen a las atmosféricas y a las estancas, las nuevas tecnologías nos permiten aprovechar las energías renovables de una manera más eficiente. Aunque estas nuevas tecnologías todavía tienen mucho que investigar para poder explotar las fuentes de energías renovables, poco a poco estamos avanzando hacia los sistemas de calefacción menos contaminantes y menos dependientes de recursos limitados.

Los tipos de calefacción tradicionalmente utilizados se basan en combustibles fósiles. Lo cual nos lleva a pensar que, se trata de recursos escasos que ya han comenzado a agotarse. En cuanto a las nuevas tecnologías y las novedades en calefacción, nos permiten dejar de depender de estos combustibles contaminantes.

La temática de las nuevas tecnologías es muy amplia y las últimas novedades en calefacción no han dejado de producirse. La adaptación a los nuevos tiempos es una obligación en cualquier sector. No solo porque en la actualidad cualquier producto queda obsoleto en un periodo de tiempo breve. Además, las nuevas tecnologías avanzan con rapidez y desde Europa imponen adaptarnos a ellas. No obstante, las novedades en calefacción siempre suponen una mejora, tanto para el planeta como para el bolsillo.

Las primeras calderas funcionaban con vapor. Pero no se trataba únicamente de sistemas de calefacción, también los barcos y los ferrocarriles utilizaban esta tecnología temprana. Sin embargo, tras las calderas de vapor y las de carbón, llegaron novedades en calefacción. Aparecían así las calderas de gas butano, estando en pleno auge en los años 60 y 70. Pero debido a su baja eficiencia energética y a la emisión de sustancias tóxicas aparecieron las estancas. Estas mejoran el ahorro y evitaban los malos olores.

AHORA, POR CONDENSACIÓN

No obstante, las nuevas tecnologías continuaron introduciendo novedades hasta llegar a las actuales calderas de condensación. Estas son las únicas que pueden ser instaladas actualmente (desde septiembre de 2015). Aunque su instalación es más costosa, el calor se distribuye mejor y se aprovecha más. Por otra parte, la llegada de los termostatos nos permiten controlar manualmente nuestro consumo. En la actualidad, los controles europeos y las nuevas tecnologías, van dejando las calderas de gas y las eléctricas atrás.

Las novedades en calefacción apuntan hacia modalidades ecológicas.