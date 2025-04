Sin noticias de Sánchez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Red Eléctrica ha descartado que, con los análisis realizados hasta el momento, se encuentre «un incidente de ciberseguridad» en las instalaciones del operador del sistema tras el apagón sufrido este lunes por el sistema eléctrico peninsular, que dejó sin electricidad durante la mayor parte del día a gran parte de España. "En este sentido, desde ayer, hemos tenido la colaboración del Incibe, del CNI, y esta mañana hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente", indicó en rueda de prensa el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto. A las 12.33 horas de este lunes y durante cinco segundos desaparecieran «súbitamente» 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento, provocando un apagón masivo que ha dejado sin luz a la Península Ibérica durante buena parte del día.

A este respecto, Prieto aludió a dos eventos o desconexiones en el suroeste peninsular que tuvieron como consecuencia la disminución de la frecuencia de «una manera brusca y con una cantidad significativa para lo que es el sistema eléctrico peninsular español» y lo llevaron al colapso. "Hablo de dos desconexiones separadas en un segundo y medio. Un segundo y medio puede parecer poco. Efectivamente, es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado", aseveró, añadiendo que la primera pudo ser solventada por el sistema pero la segunda terminó por tumbarlo. Prieto llamó a «no especular sobre orígenes y desarrollo del incidente» en un momento en que no se tiene la información suficiente. «Es importante que la identificación se haga con rigor, se haga con precisión, con una análisis de los datos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo exigirá «todas las responsabilidades pertinentes» a los operadores privados de electricidad, y ha reiterado que no descarta ninguna hipótesis sobre el origen del apagón que este lunes dejó sin luz a la Península Ibérica, tampoco el ciberataque, a pesar de que Red Eléctrica ya ha rechazado esa posibilidad. Además ha anunciado la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional para esclarecer el origen del apagón, que estará comandada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. En una comparecencia desde Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno llegará «hasta el fondo» para conocer «con mayor detalle qué pasó» en los cinco segundos que precipitaron la caída del sistema energético, indicando que harán «las reformas necesarias» para que «esto no vuelva suceder» y exigiendo «las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados». «Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica», ha explicado, afirmando que el Ejecutivo aún no descarta «ninguna hipótesis».

ANÁLISIS INDEPENDIENTE

En este punto, Sánchez dice que no pone «en duda» el informe de Red Eléctrica en el que niega la posibilidad de que el apagón se produjera por un ciberataque, aunque no obstante el Gobierno hará «un análisis independiente» con «todos los resortes» del Estado para determinar el motivo de la interrupción energética. No obstante pide «no ser imprudentes» y no descartar ninguna posibilidad hasta tenerlo «100% claro». «No lo pongo en cuestión, simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación» con el objetivo de «cercionarnos y descartar cualquier posibilidad de que haya contribuido un ciberataque a esta situación», ha apuntado. «Ojalá no sea así y ojalá sean otras hipótesis», añade el presidente que afirma que conoció este mismo martes «por los medios de comunicación» este informe de Red Eléctrica en el que descarta un ataque informático como causa del fallo del sistema. Insistiendo en los operadores privados, ha recalcado que el Gobierno también quiere saber qué ha sucedido en las empresas generadoras «en cuanto a su ciberseguridad», aunque también puede haber otras causas que hayan provocado esta crisis. «En ellas estamos también trabajando», asegura. Por otro lado, Sánchez ha asegurado que no hay «pruebas concluyentes» de que el incidente se produjese por un «ataque terrorista» o por un «experimento» y dice que este es uno de los «bulos» que están circulando en las últimas horas. Por tanto ha vuelto a pedir a los ciudadanos que se informen por canales oficiales y por medios de comunicación «de contrastada profesionalidad». Sostiene además que no hubo «un exceso de renovables» y que el sistema eléctrico nacional ha operado con normalidad en numerosas ocasiones en días como este lunes 28 de abril. Según Sánchez tampoco hubo un problema de cobertura o de demanda insatisfecha y de hecho, "en el momento del apagón la demanda era de 25.180 megavatios, «relativamente baja». Sánchez ha señalado que el Incibe y el Centro Criptológico Nacional están examinando los registros informáticos de REE y también de los operadores privados «para no descartar ninguna hipótesis». En la misma línea dice que ha solicitado un informe al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad que depende de la Comisión Europea y a los reguladores independientes en Bruselas, para tener un «análisis fidedigno» y aclarar el origen del apagón. Por último ha asegurado que habrá «cambios» y se muestra consciente de que lo ocurrido en la víspera no puede volver a pasar «jamás», pero defiende que se necesita «tiempo» para saber qué ha sucedido con exactitud.

