El legado del carbón en El Bierzo resiste en la cultura

En la memoria berciana la minería aún resuena con fuerza. Los museos son el testigo vital de esta herencia que configuró la comarca durante décadas.

En este recuerdo, los museos bercianos son los epicentros de esta preservación y han transformado antiguas infraestructuras en espacios educativos e inmersivos. En Ponferrada, la antigua Central Térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, que estuvo activa entre 1920 y 1970, se ha reconvertido en el Museo de la Energía (Fábrica de Luz). Este lugar, gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ofrece un recorrido por la generación hidroeléctrica y la minería siderúrgica e incluye exposiciones interactivas sobre maquinaria histórica. Además, ha recibido premios como el Europa Nostra en 2012. Adyacente, La Térmica Cultural amplía la oferta con eventos contemporáneos en el mismo complejo industrial.

En Fabero, el Pozo Julia es ahora un museo viviente. Este pozo vertical de 1947, que cerró en 1991, simula el trabajo minero con 14 zonas temáticas, desde la lampistería hasta el lavadero, destacando innovaciones como el sistema de arranque por cepillo, pionero en España. En Torre del Bierzo, la Fundación Cultura Minera alberga el Museo de la Minería ‘Memoria Minera’, en la Casa Viloria, con exposiciones permanentes sobre el ciclo del carbón, herramientas, iluminación y la Brigada de Salvamento Minero del Bierzo Alto. Este lugar incluye una sala dedicada a la inmigración, así como biografías de antiguos trabajadores. Asimismo, tiene planes para abrir la Mina del Oro restaurada como galería visitable.

En Ponferrada existen otros enclaves que mantienen la herencia del carbón como es el caso del Museo del Ferrocarril de Ponferrada en la antigua estación de vía estrecha. El museo cuenta con locomotoras históricas como la Mikado 141-F-2346, que ilustra el transporte minero.

El Bierzo ha abrazado la transición ecológica mediante proyectos que valoran su herencia industrial sin nostalgia estéril. La Ruta del Oro, impulsada por el Consejo Comarcal del Bierzo, recorre explotaciones auríferas romanas como Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad UNESCO desde 1997), con senderos como la Senda de las Valiñas y visitas guiadas de dos horas que narran la ‘ruina montium’ descrita por Plinio el Viejo. Este recorrido es incluida en paquetes gastronómicos como la olla ferroviaria vinculada a los mineros.

En 2025, la Red de Destinos Turísticos del Carbón, presentada por Ciuden e ITJ en el Museo de la Energía, conecta El Bierzo con Asturias, Teruel y Córdoba para crear paquetes turísticos integrales: visitas a minas interiores, poblados como el de Peña del Seo (para wolframio), museos y gastronomía local. Con un presupuesto inicial de 144.000 euros (adjudicado a Geocyl y Global), incluye diagnósticos, formación local, un portal web y un congreso en 2026. La iniciativa, creada en As Pontes, tiene el objetivo de lograr generar empleo en zonas de transición justa para aprovechar el auge europeo del turismo industrial. Esta visión es respaldada por la Diputación de León con más de 270.000 euros en subvenciones a ocho proyectos en los municipios de Bembibre, Fabero, Torre del Bierzo e Igüeña para restaurar edificios y maquinaria.

Por otro lado, la Fundación Cultura Minera ha impulsado ‘Memoria de Torre’, un homenaje a la cuenca hullera con excavaciones y eventos que involucran a exempresas como APEMA y CARBUNIÓN.

Por último, no se pueden olvidar las iniciativas que pretenden revitalizar esta comarca de tradición minera a través del emprendimiento basado en turismo como es Bierzo Hub y de senderos como los de Minería y Paisaje que recorren 300 kilómetros de paisajes que han sido moldeados por los procesos de extracción.

Como se puede observar, el patrimonio minero berciano es mucho más que ruinas, ya que se trata de un motor económico con miles de visitantes anuales a lugares como Pozo Julia y que posiciona a estos lugares en rutas como ‘Del gris al negro’. En esencia, estas iniciativas quieren preservar la indentidad, mientras promueven la sostenibilidad en un contexto de despoblación. El Bierzo está en proceso de transformar su ‘oro negro’ en oro turístico para honrar a generaciones de mineros que la han precedido.