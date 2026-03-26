‘Reina Ella, Urraca I’: León como referencia histórica del gran hito

Lo primero que ve el viajero que llega a León en autobús es Estación Reina Urraca I de León. La Junta de Castilla y León ya eligió el nombre del personaje histórico hace tiempo, pero este año cobra el valor de lo oportuno con la conmemoración de los 900 años de la muerte de la que fue primera emperatriz de Europa. Una historia escondida ahora reivindicada, en donde a los hechos remite una exposición que cubre las expectativas por su valor, por el testimonio de su tiempo y por ser una muestra de alcance internacional, con piezas cedidas de máxima importancia que componen un guion perfecto de lo que fue y representó la Reina Urraca I de León.

Con tal motivo en la inauguración de la exposición Reina Ella, Urraca I, en el Museo de León, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentó el programa de actos conmemorativos del noveno centenario del fallecimiento, una iniciativa que pone de relieve la colaboración institucional para el reconocimiento de la historia de Castilla y León y la puesta en valor de una de las figuras más relevantes de su pasado medieval. En este decidido apoyo, la Junta, y también con el Ayuntamiento de León, impulsa la difusión del legado de la reina Urraca I como una de las figuras fundamentales de la historia de Castilla y León La Consejería de la Presidencia destina 300.000 euros, a través de la Fundación para los Valores y la Identidad de Castilla y León, para impulsar la conmemoración del noveno centenario de esta reina leonesa, cuyo legado histórico posee una innegable proyección social y educativa.

Subrayó entonces González Gago que esta conmemoración «es una oportunidad para acercar una figura clave de nuestra historia común al conjunto de la ciudadanía, reforzando el conocimiento y el orgullo por nuestras raíces», y destacó el papel de la Fundación para los Valores y la Identidad de Castilla y León como instrumento para impulsar proyectos culturales de alcance social, en colaboración con las entidades locales de la Comunidad. Este respaldo se concreta en una aportación de 300.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, destinada a la organización de los actos conmemorativos que desarrollará el Ayuntamiento de León. Según ha señalado el consejero, se trata de «impulsar una conmemoración rigurosa, accesible y con proyección social, pensada para llegar al conjunto de la ciudadanía».

Durante su intervención, el consejero puso en valor la figura histórica de Urraca I, a la que definió como «una figura excepcional que accedió al trono por derecho propio y gobernó sin tutela masculina en uno de los momentos más complejos de la Edad Media peninsular». Igualmente recordó que ejerció el poder «con determinación, defendiendo su legitimidad y la cohesión de su reino frente a conflictos políticos, sociales y personales de enorme dificultad». El consejero recordó que Urraca I fue la primera mujer en Europa en ejercer un reinado de pleno derecho, y subrayó su carácter pionero también en el ámbito de la igualdad, al promover normas que reconocían los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres. El consejero insistió en la vigencia del legado de Urraca I, ya que «representa valores de liderazgo y responsabilidad de gobierno», remarcó el consejero.