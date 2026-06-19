Agua y diversión para todos en Riego de la Vega

Riego de la Vega tiene un paraíso en sus piscinas municipales en las que cada verano vecinos y visitantes pueden disfrutar, refrescarse y relajarse. El sol y de agua son el mejor escenario para que la época estival tenga en el municipio un apartado importante de diversión y descanso. Este año desde el sábado 27 de junio con la apertura de unas instalaciones que cada año son mejoradas.

En un espacio ideal desde el vaso al césped, las piscinas llenarán de vida estos meses con un acceso asequible para todo el que quiera acceder. Con entradas gratuitas para niños de hasta tres años acompañados de un adulto, de un euro entre los 4 y los 14 años y de dos para adultos. Y la posibilidad también de un bono de temporada para niños de 20 euros y de 30 para adultos, que se pueden adquirir en las mismas instalaciones, siempre acompañando de foto y DNI excepto los que conlleven alguna bonificación como ser familia numerosa, pensionistas, jubilados y discapacitados (del 50%).

Los cursillos de natación tampoco pueden faltar, con turnos que van del 1 al 31 de julio y del 3 al 28 de agosto para niños y adultos en horario de mañana y una cuota de 20 euros. Esas mismas fechas acogerán clases de Acuagym a un precio de 20 euros por persona.