Repite el precio del trigo en la Lonja de León de esta semana

Los mercados empiezan a tener en cuenta las noticias agronómicas. La importante subida en los precios del trigo en Paris ha puesto de relieve este hecho. Las informaciones que provienen de Rusia con unas importantes heladas primaverales en las zonas más productivas que rebajarán los rendimientos, sumado a la sequía importante que está padeciendo China, motivan que no todo era la estabilidad que algunos auguraban y que hasta que no se complete la cosecha todavía podemos tener sorpresas. Hay que destacar la zona norte de Europa que también empiezan a degradarse los cultivos debido a las altas temperaturas registradas no acordes con esta época del año.

Hasta ahora había muy poca demanda por parte de los grandes consumidores de cereales, que esperaban aún mejores precios, pero no la primera vez que fallan en sus previsiones.

Así este miercoles en la sesión de la lonja de Leon se ha acordado repetir el precio del trigo a la espera de que se aclaren todas estas circunstancias.