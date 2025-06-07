El plazo para asegurar el cereal finaliza el día 15

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agroseguro ha informado este miércoles de que el plazo para asegurar la cosecha de cereales de invierno, la de leguminosas y la de oleaginosas frente al pedrisco finaliza el próximo 15 de junio, excepto en Andalucía y Canarias cuyo periodo terminó el 31 de mayo.

En un comunicado, Agroseguro ha indicado que el próximo día 15 también finaliza la contratación de los módulos complementarios al seguro que se formalizó al inicio de campaña si el agricultor tiene una expectativa de producción superior a la prevista en ese momento.

En la actualidad un total de 18 millones de toneladas de cultivos herbáceos —cereal de invierno, cereal de primavera, leguminosas y oleaginosas— cuentan ya con la cobertura del seguro agrario, lo que supone algo más del total de producción asegurada en la anterior campaña (17,9 millones de toneladas).

El capital asegurado alcanza los 3.902 millones de euros, con Castilla y León y Castilla-La Mancha liderando el crecimiento, y con regiones como La Rioja, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia ya por encima del valor asegurado en la pasada cosecha.

«Este crecimiento en el aseguramiento consolida las positivas cifras de implantación que el seguro de herbáceos ha alcanzado en los últimos años, situadas en torno al 70 % de la producción nacional», ha resaltado Agroseguro.

Según sus datos, en lo que va de 2025 se han registrado 98 días con daños agrícolas por pedrisco en algún punto de la geografía española y Agroseguro ha recibido partes de siniestro de manera diaria desde el pasado 6 de abril.

Solo en el mes de mayo, las fuertes tormentas provocaron más de 150.000 hectáreas declaradas con siniestro de pedrisco procedentes de explotaciones repartidas por 40 provincias dedicadas a la producción de herbáceos, uva de vino, frutales, hortalizas, cítricos o frutos secos.

Desde 2018, solo el granizo ha supuesto 1.484 millones de euros en indemnizaciones en el conjunto del seguro agrario, de los que 196 millones fueron abonados en 2024.

En el caso concreto de la línea de seguro para cultivos herbáceos, el importe abonado a los productores asegurados en ese periodo suma 195 millones de euros, según Agroseguro.

El pedrisco y las fuertes lluvias afectaron este pasado lunes a alrededor de 12.000 hectáreas de Valladolid, Palencia y Burgos, la mitad de cereal, además de causar daños a otras 1.300 de viñedo, 1.400 de forrajes y, el resto, una mezcla de cultivos como el girasol o la patata.

Actualmente hay 1,8 millones de hectáreas aseguradas de cereal en la Comunidad y 40.000 de viñedo.