Los precios de vezas y forrajes en las lonjas se colocan en el punto de mira

UPA Castilla y León ha denunciado el comportamiento de las lonjas de la comunidad que siguen publicando precios «ruinosos», como por el ejemplo el de las vezas y forrajes, contribuyendo con ello a la ruina de los agricultores. La OPA muestra su preocupación ante esta tendencia que marca un componente «especulativo muy acusado» y denuncia que las lonjas son responsables directas, entre otros, de la situación de precios que sufren los agricultores marcando precios que arruinan a los productores, a pesar de la que la Ley de Cadena Alimentaria prohíbe precios por debajo de los costes de producción y, por lo tanto, que los agricultores se vean obligados a vender a pérdidas.

«Resulta lamentable que las lonjas agropecuarias no adopten la decisión de dejar de cotizar hasta que los precios no se recuperen. Es significativo que solo tomen esas medidas extraordinarias de no cotizar cuando la situación de precios perjudica a otros elementos de la cadena como son los propios operadores comerciales. Lejos de aportar sentido común y justicia, las lonjas están provocando situaciones límite marcando referencias ruinosas para los productores en las transacciones y la comercialización de productos agrícolas, contribuyendo a una crisis entre los productores de cereales, leguminosas y forrajes», censura UPA a través de un comunicado recogido por Europa Press. En este sentido, la organización agraria incide en que las lonjas siguen haciendo el juego a comercializadores ávidos por aprovecharse del esfuerzo y trabajo de los agricultores. Según un estudio realizado por la UPA, de media los costes de producción por hectárea en Castilla y León para veza alcanzan los 523 euros, mientras que los ingresos solo llegan a los 400 euros.

En forrajes, la situación aún es peor. Sumando todos los costes de producción, un agricultor gasta de media 777 euros por hectárea, mientras que los ingresos apenas llegan a los 552 euros/hectárea.

Por ello, considera que la situación es «insostenible» y requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de los organismos competentes en esta materia, entre los que se encuentra la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria, dependiente de la Dirección General de Industria y Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.