Los cambios en la normativa de la PAC se abren paso en audiencia pública

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este lunes hasta el próximo día 27, ambos inclusive, el trámite de audiencia e información pública para modificar el Real Decreto 1048/2022, por el que se establece el sistema de gestión y control de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), así como otras disposiciones normativas relacionadas con los derechos de ayuda básica a la renta, el régimen de penalizaciones y las intervenciones sectoriales del vino y de frutas y hortalizas.

En concreto, esta iniciativa se enmarca en el proceso de revisión y adaptación continua del Plan Estratégico de la PAC) 2023-2027.

Así, entre las principales novedades previstas figuran el reconocimiento de los sistemas agrivoltaicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria. Esta medida responde a la necesidad de fomentar modelos sostenibles de producción agrícola y energética, sin comprometer el uso agrario del suelo. Los criterios técnicos que garanticen la compatibilidad entre ambos usos se definirán posteriormente.

Agricultura ha señalado que esta medida representa una flexibilización que permitirá a más agricultores acogerse a las ayudas y que ofrece nuevas oportunidades de diversificación de sus ingresos sin comprometer el uso agrícola de las tierras.

Por otro lado, la propuesta también contempla ajustes en los ecorregímenes que tienen como objetivo facilitar la aplicación de éstos por parte de los agricultores y mejorar su coherencia ambiental. Así, se elimina la exigencia de mantener en verano una cubierta vegetal mínima del 20% de la anchura libre de la proyección de copa en cultivos leñosos, en coherencia con las flexibilidades introducidas en el año 2024 para los secanos.

Asimismo, se establece un porcentaje único del 7% de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas que combinen distintos tipos de tierras, lo que simplifica la gestión y elimina complejidades asociadas a la aplicación de coeficientes diferenciados y a la necesidad de colindancia en determinados casos.

También se amplía el listado de especies mejorantes válidas para la práctica de rotación de cultivos y se permite la inclusión de leguminosas plurianuales en zonas de no cosechado.

Además, se prevén modificaciones en los reales decretos 857/2022 y 905/2022 para adaptar las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas (ISFH) y del sector vitivinícola (ISV) a las nuevas condiciones del Plan Estratégico de la PAC.

En el caso del ISFH, se introducen disposiciones para asegurar la compatibilidad de los ecorregímenes con las acciones medioambientales coincidentes de los programas operativos de las organizaciones de productores durante un periodo transitorio y se amplía el alcance de las actividades de I+D+i a toda la cadena de valor del producto bajo el control de estas entidades.

Igualmente, se alinea la definición de filial con la normativa UE y se mejora la aplicación de los programas operativos para adecuar sus modificaciones a una planificación plurianual.