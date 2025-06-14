El plazo para las ayudas apícolas de la campaña 2025 finaliza el 30 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural lanzó la convocatoria de ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) para la campaña 2025, que está dotada con un presupuesto total de 2,84 millones de euros y cuyo plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2025, según anunció el pasado sábado el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano.

La convocatoria está dirigida a titulares de explotaciones apícolas, cooperativas y organizaciones representativas que dispongan de, al menos, 150 colmenas y estén al corriente de los tratamientos sanitarios obligatorios, entre otros requisitos.

Las ayudas contemplan intervenciones como servicios de asesoramiento, formación, inversiones en activos materiales e inmateriales, lucha contra enfermedades y especies invasoras, repoblación de colmenas, mejora de la trashumancia, análisis de productos apícolas y acciones de promoción y comercialización.

Entre las principales novedades de la convocatoria de este año, cabe subrayar la declaración de utilización de emergencia de aquellos productos que incrementen la vitalidad de las colmenas en situaciones de riesgo sanitario o climático.

Serrano animó a los apicultores a presentar las solicitudes para aprovechar al máximo estas ayudas.