CAE EL PRECIO DE LOS CEREALES

Empieza a contizar en la Lonja la veza forraje de primera

El forraje se vende para alimentar al gamado.marciano pérez

Redacción
León

En la sesión de la lonja de León celebrada esta semana ha comenzado a cotizar la veza forraje de primera a 125 € por tonelada, despues de que en la anterior semana empezaran a cotizar alfalfa y forraje. La alfalfa ha experimentado una subida de 10 €/t pasando a cotizar a 160 €/t, hay poca de calidad primera, la más demandada tanto para la exportación como para el uso ganadero nacional lo que está motivando este aumento de precios.

En cuanto a los cereales, ha dejado de cotizar la cebada debido al inminente comienzo de la cosecha, como en años anteriores volverá a cotizar cuando haya habido un numero significativo de transacciones que fijen precio. Trigo y maíz experimentan una leve bajada debido a las turbulencias internacionales y a la espera del informe USDA del jueves, que pueden marcar movimientos futuros.

Nueva subida en el vacuno de vida, donde la poca oferta lo que tensiona el mercado. En cuanto a la carne, subida también en consonancia con el precio que se paga por los animales.

