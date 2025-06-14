Empieza a contizar en la Lonja la veza forraje de primera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la sesión de la lonja de León celebrada esta semana ha comenzado a cotizar la veza forraje de primera a 125 € por tonelada, despues de que en la anterior semana empezaran a cotizar alfalfa y forraje. La alfalfa ha experimentado una subida de 10 €/t pasando a cotizar a 160 €/t, hay poca de calidad primera, la más demandada tanto para la exportación como para el uso ganadero nacional lo que está motivando este aumento de precios.

En cuanto a los cereales, ha dejado de cotizar la cebada debido al inminente comienzo de la cosecha, como en años anteriores volverá a cotizar cuando haya habido un numero significativo de transacciones que fijen precio. Trigo y maíz experimentan una leve bajada debido a las turbulencias internacionales y a la espera del informe USDA del jueves, que pueden marcar movimientos futuros.

Nueva subida en el vacuno de vida, donde la poca oferta lo que tensiona el mercado. En cuanto a la carne, subida también en consonancia con el precio que se paga por los animales.