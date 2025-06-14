España, la mayor expansión de macrogranjas en la UE

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Cerca de 3.000 nuevas granjas con capacidades industriales iniciaron sus operaciones en la Unión Europea (UE) en la última década, de las cuales 1.237 lo hicieron en España, según un informe publicado este jueves y basado en datos recogidos por la organización AGtivist.

Además, de los 5.517 permisos de expansión de granjas concedidos en la UE entre 2014 y 2023, España también registró la cifra más alta con 1.385 permisos —186 para granjas de pollo y 1.199 para granjas de cerdos-, según datos facilitados por la organización.

Estos datos convierten a España en el país europeo con mayor crecimiento en el número de macrogranjas en los últimos diez años.

Los investigadores, que han mapeado por primera vez todas las macrogranjas en la UE y Reino Unido, califican como industriales las granjas avícolas de al menos 40.000 aves y granjas porcinas de 2.000 cerdos.

Por otra parte, Francia cuenta con el mayor número de granjas avícolas industriales (2.342 granjas) y Italia se sitúa entre los cinco principales países en cuanto a granjas industriales de cerdos y de pollos.

Los investigadores señalaron que también se encontraron con granjas «mucho más grandes que los umbrales requeridos para el permiso» con más de 1,4 millones de pollos a la vez o 30.000 cerdos.

El sector porcino español cuenta ya con el mayor número de granjas industriales en la comunidad europea, con 2.580 granjas de engorde y 821 de cría, convirtiéndose en el principal productor de carne de cerdo en Europa y segundo exportador mundial por detrás de Estados Unidos.

Según la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), el sector representa el 85% de las exportaciones cárnicas españolas y el 2,2% del total nacional.

Por otro lado, en los últimos 15 años se ha registrado en España un importante descenso del número de granjas pequeñas, al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de grandes explotaciones ganaderas.

Informes europeos confirman que se trata de una tendencia generalizada. Un informe de la Comisión Europea en el que se analiza el estado del sector agroalimentario europeo en 2023 destacó que el número de explotaciones agrícolas se redujo en 4,6 millones en los últimos 20 años y que, en 2020, más de la mitad de las tierras agrícolas de la UE estaban gestionadas por explotaciones de más de 100 hectáreas. Asimismo, el Ejecutivo europeo resaltó que «el crecimiento de la producción impulsado por la productividad» no sólo está satisfaciendo el consumo a nivel europeo pero también fomentando las exportaciones, que aumentaron en más del doble entre 2012 y 2022.

