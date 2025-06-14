El plan de gestión del lobo en Castilla y León, a la espera de la Directiva Hábitat

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones se felicitó hoy por que la gestión del lobo se encamine ahora a «evitar una sangría» que, en sus palabras, los ganaderos de Castilla y León «no podían tolerar más» y que cifró en 6.000 cabezas de ganado muertas a causa de esta especie a lo largo del año 2024. «Es un problema que también camina próximamente a la solución y estamos muy satisfechos», certificó.

Defendió que la nueva normativa, que conjuga los ámbitos europeo, nacional y autonómico, apueste por el «equilibrio» que, en su opinión, supone la «tranquilidad» para las explotaciones ganaderas y el medio rural de la Comunidad. «Sobre todo, sin que nadie nos tenga que dar ninguna lección de conservación de especies, porque si en Castilla y León hay 2.000 lobos es porque durante el tiempo que la Junta gestionó la especie, con equilibrio con la ganadería, hizo un trabajo de conservación indudable», recalcó Suárez-Quiñones.

El consejero recordó que esta polémica está basada en «tres hitos muy relevantes». En primer lugar, el cambio en la gestión del lobo al norte del Duero, que venía recogida en una directiva del año 92, en base a su estado de conservación, que, a su vez fue determinado «por razones ideológicas, y supuso su «estricta protección» en todo el territorio de Castilla y León. El segundo objetivo se refería a modificar la normativa española de modo a que se pudiera evitar que el Gobierno de España «pudiera volver a lo que ya hizo», que es, en sus palabras, «retirar las competencias» de gestión del lobo.

Una tercera está referida al informe que tiene que mandar cada seis años el Gobierno a Europa sobre el estado de conservación de las distintas especies. «Se trataba de evitar que volviera a hacer lo que hizo en el año 18, que es mandar un informe a la Comisión Europea diciendo que lobo estaba en un estado de conservación desfavorable, lo que no era cierto. Y eso condicionaba muchas cosas», recalcó.

Con los dos primeros objetivos cumplidos, el tercer objetivo es, según sus palabras, tener un informe de conservación del lobo «real» y «que no sea erróneo», según matizó, por utilizar un término «prudente», porque, en su opinión también se puede utilizar el de «falso». Este informe tiene que mandarse este año, ya que vence el periodo 2019-2025, antes del 31 de julio y el consejero aclaró que la clave vuelve a estar en la ley de desperdicio alimentario. Una vez que tengamos este último hito, que está a punto, muy cerca de suceder, es cuando ya estableceremos cuál va a ser el sistema de gestión del lobo», zanjó.