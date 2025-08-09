CyL recibe 1,7 M€ para reserva de renta a 364 agricultores

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha asignado 1.729.136 euros a la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC) de 364 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

En total serán 10,89 millones los que ha asignado el Ministerio de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2024, a 2.336 agricultores y ganaderos en España.

En un comunicado, el Departamento ha precisado que el 72 % de los beneficiarios son jóvenes agricultores y ganaderos, que además recibirán la ayuda redistributiva complementaria.

La asignación, realizada a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), complementa a la de febrero de 2025 y beneficia a un total de 2.336 agricultores y ganaderos, que reciben una ayuda media de 4.662 euros por titular.

Los jóvenes agricultores han recibido una ayuda media de 5.101 euros, además de una ayuda redistributiva complementaria que representa un importe adicional por hectárea igual al valor medio regional, aplicable hasta un máximo de 100 hectáreas. Los nuevos agricultores han percibido una asignación total de 1,7 millones de euros, con una media de 5.098 euros por beneficiario.