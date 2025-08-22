Castilla y León es la cuarta autonomía con más ocupación en el sector agro

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Randstad Research, el centro de estudios del grupo Randstad, ha publicado el informe Mercado de trabajo en el sector de la Agricultura, ganadería y pesca, del que se extrae que Castilla y León ocupa a 58.133 personas, el 7,7% del total nacional.

En este sentido, la comunidad es la cuarta comunidad que más trabajadores agrupa en esta actividad profesional en España. Muy por delante se sitúa Andalucía, con más de 243.500 personas, cifra que representa más del 32% del total, y le siguen de lejos Murcia con más de 80.000 personas (el 10,7%) y Galicia, con poco más de 70.000 (el 9,4%).

A nivel nacional, el sector de Agricultura, ganadería y pesca, empleaba a 759.000 personas en el primer trimestre de 2025, registrando un leve decrecimiento (-0,4%) respecto al cierre de 2024. Esta categoría está compuesta principalmente por los subsectores de Agricultura y ganadería (CNAE 01) y Silvicultura, pesca y acuicultura (CNAE 02-03).

Empleo femenino

En términos globales, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores. La producción ganadera destaca como el subsector con el avance más contundente de empleados extranjeros, ya que se disparó un 53% interanual, mientras que el volumen de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%.

El sector está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%. En el primer trimestre, el análisis de contratos refleja que el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca tenían un contrato temporal y un 66% tenía un contrato indefinido. El 28% de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula muy presente en agricultura y ganadería, mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17%. El empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En 2019, el empleo femenino ascendía a 184.920 trabajadoras, lo que suponía poco más del 23% de los 796.087 empleados totales. Desde entonces, el empleo femenino ha ido evolucionando favorablemente y, en el primer trimestre de 2025, alcanza un total de 210.623 trabajadoras, lo que equivale al 27,8% del conjunto del sector.