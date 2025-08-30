El campo de CyL rechaza la propuesta de reforma de la PAC y pide garantías

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias de Castilla y León Asaja, la alianza UPA-Coag y UCCL, junto con diversas instituciones y colectivos sociales, han rechazado la actual propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 por considerarla «perjudicial» para el sector agrario y para el desarrollo de los pueblos, al tiempo que han reclamado a las instituciones europeas elaborar una nueva propuesta que garantice un presupuesto «suficiente» para asegurar la igualdad territorial y el mantenimiento de las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos.

Así lo han expuesto las diferentes organizaciones agrarias en una declaración institucional respaldada por parte del PSOE de Castilla y León, según ha trasladado la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes autonómicas, Virginia Jiménez, que ha comparecido tras la reunión mantenida por el secretario general socialista, Carlos Martínez, con las organizaciones agrarias, en la que ha asegurado que la nueva propuesta de la Comisión Europea para la PAC a partir de 2028 supone un «duro golpe» para el campo de Castilla y León y para los pueblos.

Precisamente, explicó que la propuesta del nuevo marco financiero plurianual propone «recortes importantes» en el presupuesto agrario, hasta un 22 por ciento menos que en el periodo anterior, y «elimina» la estructura actual al sustituir los dos pilares por un único fondo centralizado. Además, la medida conlleva la pérdida de algunas importantes ayudas directas y el segundo pilar de desarrollo rural quedaría en manos de la gestión y la cofinanciación de los estados miembros, lo que puede generar «desigualdades» entre países y entre territorios y, por tanto, incidir de manera «más negativa» en las zonas rurales más despobladas y con mayor dependencia del sector primario.

Por todo ello, el PSOE considera que en un «momento decisivo» como el actual, es «imprescindible» que exista unidad institucional política y social parafrenar esta reforma y defender una PAC «fuerte y justa no partidista».

Todas estas consignas se materializan en una serie de peticiones que recoge la declaración institucional de las organizaciones agrarias respaldadas por el PSOE, en la que se insta a la instituciones europeas a una nueva propuesta que garantice un presupuesto suficiente, la igualdad territorial y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC.