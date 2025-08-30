Raúl Ordás, joven agricultor: "Es muy difícil empezar de cero en el campo"

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El joven Raúl Ordás tiene 31 años y una experiencia vital unida a la agricultura, sector que le ha llegado por herencia y del que no tiene intención de salir. En su finca de San Pedro Bercianos cultiva 30 hectáreas, aunque también trabajan fincas en Villar del Yelmo y en Bustillo del Páramo.

Siembra patatas, remolacha, alubias y maíz y reconoce que este último cultivo es el que menos problemas da, frente a las patatas, que son más rentables pero que necesitan mayor atención, o las alubias, también siempre pendiente de las plagas y de su cuidado porque «son más delicadas». Raúl es partidario de las ventajas que ofrece el cooperativismo, especialmente en el caso de las patatas. Trabaja con Prodeleco, que garantiza la venta total de la cosecha y tre ofrece muchas más ventajas. «Una cooperativa siempre busca lo mejor para el agricultor», añade Raúl, que se encuentra en la misma situación con la remolacha. «Siempre he trabajado con Acor», recalca Raúl Ordás, que señala que si no fuera por la cooperativa radicada en «nunca hubiera plantado remolacha» porque para él, Azucarera nunca fue una opción. Con el maíz y la alubia, de momento, trabaja con almacenes, con los que está bastante satisfecho.

Es consciente que de que actualmente el sector agrario se encuentra en la cuerda floja, con políticas difíciles de entender para un productor al que lo único que el interesa es la tierra y producir alimentos para abastecer a la sociedad. Se muestra rotundo al afirmar que para un joven que quiera incorporarse al campo es prácticamente imposible partir de cero si no tiene una herencia de respaldo. «Yo soy agricultor porque lo era mi padre, si no nunca me hubiera metido en este sector», asevera Raúl Ordás. A este respecto señala que hay que hacer «muchísima inversión» con costes disparados y con una maquinaria que es muy cara.

Es un firme defensor de la modernización del regadío, una inversión potente pero que «merece la pena». De hecho, las zonas transformadas atraen mucha más población joven que el secano.

Las últimas tecnologías puestas al servicio del campo permiten restar preocupaciones «y muchos dolores de cabeza», a un trabajo ya de por si muy exigente. Especialmente importante es, como señala Raúl Ordás, la optimización en el gasto del agua a lahora de regar una finca. En una época en la que cada gota es valiosa, para el agricultor es fundamental estar al tanto de las novedades que se van incorporando al mercado, como también lo es conocer las investigaciones acerca de nuevas variedades e insumos.