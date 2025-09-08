Sánchez anuncia una dotación de 50 millones para una gigafactoria en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso durante la clausura del acto ‘España, vanguardia de la industria verde’

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a compañías como Iberdrola, Moeve y Acciona que sean "valientes" y "empujen" para hacer realidad el pacto de Estado frente a la emergencia climática que aspira lograr el Ejecutivo con instituciones, empresas, sindicatos, partidos y entidades sociales.

Sánchez ha reclamado a las empresas su ayuda en la clausura del acto "España, vanguardia de la industria verde", en el que se ha formalizado la adhesión española a la First Mover Coalition (FMC), una alianza público-privada impulsada por el Foro Económico Mundial para descarbonizar sectores difíciles.

El presidente ha defendido que es urgente ese "gran consenso" frente a la emergencia climática y que no cabe "discutir un minuto más sobre lo obvio".

Además lo ha comparado, como "cuestión vital" y "cuestión de Estado", con la lucha contra el terrorismo y la violencia de género.

"Llegó el momento de impulsar conjuntamente esta acción y hoy las empresas presentes marcan el camino. Lo hicimos en el pasado ante cuestiones vitales como la lucha contra el terrorismo, la violencia de género y la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha afirmado.

El acto se ha celebrado en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública dependiente del Ministerio de Industria que tiene como misión principal promover la internacionalización de las empresas españolas y atraer inversión extranjera productiva a España.

En él han intervenido, entre otros, el presidente del Foro Económico mundial, Klaus Schwab, y la presidenta de GSK España, Cristina Henríquez de Luna.

Sánchez, que ha aprovechado para anunciar una dotación de 50 millones para el desarrollo una nueva gigafactoria de baterías en Valladolid construida por Inobat, ha incidido en la necesidad de acentuar el Pacto Verde europeo frente a los "negacionistas".

Tras sostener que la transición ecológica está siendo un "factor de aceleración" de la economía, ha destacado que la industria representa el 15 % del PIB español, por encima de Bélgica, Francia y Países Bajos; y que, a diferencia de lo que ocurre en Alemania e Italia, la actividad manufacturera en España sigue expandiéndose.

"Somos la cuarta gran economía más sostenible del planeta, hemos reducido un 60 % las emisiones en seis años y lideramos el desarrollo de la energía renovable", ha subrayado.

En esa línea, el presidente se ha comprometido a "accionar todas las palancas públicas" para descarbonizar los sectores donde es más difícil avanzar en esa dirección.

Ha dicho que el Gobierno va a fomentar la compra pública verde y que la contratación pública va a incluir obligaciones e incentivos.

"Pueden contar con el compromiso absoluto y determinado del Gobierno de España. Les vamos a ayudar a movilizar demanda y a aumentar la oferta de los productos descarbonizados que ustedes puedan crear", les ha prometido.