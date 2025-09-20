Problemas para los cursos de incorporación al sector agrario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria Ugal-Upa ha denunciado los problemas que se encuentran los jóvenes leoneses para poder incorporarse al sector agrario por falta de disponibilidad de centros en los que realizar sus prácticas.

«No hay disponibilidad en nuestra provincia de Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación para la realización de las quince horas prácticas obligatorias por normativa en los Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria», ha denunciado la organización agraria este miércoles en un comunicado.

En León, ha proseguido, sólo existe el CIFP de Almázcara (Ponferrada) que, a día de hoy, no ofrece fechas para la realización de estas prácticas, por lo que todos alumnos que hayan comenzado el curso en septiembre, tendrán que irse a otra provincia de la comunidad.

«Sirva como ejemplo que, ahora mismo, en Ugal-Upa tenemos a 35 alumnos matriculados en el curso de incorporación sin posibilidad de hacer las prácticas en León. El calendario de centros disponibles publicado en la Consejería a día de hoy, sólo está ofreciendo plazas en Soria, Burgos, Salamanca o Segovia», han afirmado.

Ugal-Upa denuncia ha reclamado que, «de forma urgente» se habilite otro centro en esta provincia para poder dar servicio a todas las solicitudes de formación para evitar que los alumnos abandonen la realización del curso «como ya está ocurriendo».

La organización agraria ha criticado que la administración autonómica, «lejos de estar facilitando la incorporación de jóvenes en León debido a esta desorganización con sus propios centros, está minando las posibilidades de los jóvenes de incorporarse al sector al no ofrecer los medios para poder llevar a cabo lo que se está exigiendo por normativa.

Ante esta problemática, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado este jueves en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide solucionar «las graves deficiencias y problemas» que se encuentran los jóvenes leoneses que desean realizar su incorporación al sector agrario, ha informado la formación en un comunicado.