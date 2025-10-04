Declarados dos focos de gripe aviar en dos granjas de Valladolid

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha decrarado esta semana dos focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, conocida como gripe aviar, en sendas explotaciones ubicadas en Aguasal y Olmedo, en la provincia de Valladolid, si bien ambos focos están considerados de carácter secundario al mantener vínculos epidemiológicos con el foco comunicado el pasado 19 de septiembre en Olmedo.

En concreto, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, confirmó estos dos focos y uno más en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, por lo que, hasta ahora, son nueve los focos detectados en aves de corral en España en el presente año, localizados en las provincias de Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Valladolid y Madrid.

Adicionalmente, desde el inicio de la actual temporada se han detectado 40 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y otros dos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural activó el 29 de septiembre el protocolo del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 tras detectarse un incremento de mortalidad en ambas granjas que se encuentran dentro del perímetro de restricción del foco declarado el 19 de septiembre, con un censo aproximado de 14.000 gallinas camperas en la primera y 88.000 ponedoras en la segunda.

El lunes día 29, los servicios veterinarios oficiales visitaron las granjas y procedieron a su inmovilización preventiva y la toma de muestras oficial. Asimismo, de acuerdo con la normativa europea para este tipo de casos, se procedió a la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen del foco, el sacrificio y destrucción de las aves de la explotación, y las tareas de limpieza y desinfección correspondientes.

Se recuerda la necesidad de mantener y reforzar las adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en aves silvestres como en explotaciones avícolas, notificando cualquier sospecha, con objeto de garantizar la posible detección precoz de cualquier nuevo foco y permitir adoptar las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.

Igualmente, hay que recordar que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo.

Comisión Europea ha modificado las medidas de emergencia en relación a la enfermedad de la gripe aviar tras la aparición de focos en Portugal, España y Polonia, según recoge este jueves el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

El decisión ejecutiva recuerda que la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener «consecuencias graves» en la rentabilidad de la cría de aves de corral, por perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países. España, Polonia y Portugal han notificado a la Comisión cuatro nuevos brotes de GAAP en establecimientos en los que se crían aves cautivas o aves de corral, ha apuntado la Comisión.

Se trata un brote en aves de corral en la provincia de Valladolid (España), dos brotes en aves de corral situados en la región de Warmia-Mazuria (Polonia) y otro en aves cautivas en el distrito de Santarém (Portugal).

Además, ayer mismo se notificó otro en Valdemoro (Madrid), por parte de la comunidad autónoma, que afecta a 450.000 gallinas en cinco naves. Bruselas ha señalado que los países afectados han tomado medidas de conformidad con el reglamento europeo entre las que se encuentra el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a los brotes, por lo que estos espacios pasan a formar parte de las controladas. Desde el inicio de la actual temporada (que comenzó el 1 de julio 2025) y hasta ahora se han detectado 40 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y 2 focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía. Además, de acuerdo al documento europeo, tiene zonas catalogadas de vigilancia en las mismas provincias.

