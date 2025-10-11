Agricultura consigue una partida de 15.000 vacunas contra la dermatosis

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha conseguido una primera partida de 15.000 vacunas contra la presencia del virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad que afecta al ganado bovino y que requiere la adopción de medidas para su erradicación tras haberse detectado en dos explotaciones de Cataluña.

El ministro, Luis Planas, ha afirmado esta semana a los periodistas en la Feria Conxemar, en Vigo, que su departamento está «desde el primer momento en contacto muy estrecho» con la Generalitat. Se verificó en el laboratorio de Algete el segundo foco y Planas se remitió a la página web del ministerio, donde figuran medidas en materia de erradicación así como los perímetros de seguridad que se establecen. Así, trasladó que han conseguido una primera partida de 15.000 vacunas para poder tratar la zona de mayor nivel de riesgo y que se lo comunicaron el pasado lunes a la Generalitat.

Planas avanzó que van a continuar trabajando para conseguir más vacunas y así «poder establecer los mecanismos de defensa en materia de bioseguridad que son absolutamente necesarios para evitar la propagación de esta enfermedad».

«Muy firmes»

La dermatosis está situada en el nivel A por parte de la Comisión Europea y, por tanto, debe ser erradicada y requiere ser «muy firmes», precisó.

El ministro recordó que con anterioridad a España se han dado casos en Italia y en Francia y también advirtió de que «no hay posibilidad de transmisión a los seres humanos». Planas ofreció «todo el apoyo» del Gobierno a Cataluña para afrontar esta enfermedad animal y afirmó que, «como siempre, hace falta transparencia, eficacia y determinación».

Sobre los nuevos focos de gripe aviar, dijo que tiene relación con la migración de aves salvajes y es un fenómeno que «deriva claramente del cambio climático» porque los ciclos migratorios se han adelantado.

Exportador mundial

«Que seamos un gran exportador mundial de productos agroalimentarios está estrictamente ligado con los niveles de seguridad que tenemos en materia de nuestra producción alimentaria», manifestó.

El ministro también recordó que son las comunidades autónomas las responsables de la gestión de la sanidad animal pero el Gobierno de España les brinda apoyo.