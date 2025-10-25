David Santamarta, agricultor en León: «Siempre he sido pionero. No me gusta lo fácil»

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

David Santamarta lleva trabajando su finca de 60 hectáreas en Jabares de los Oteros desde los 18 años. El oficio le viene de familia. Heredero de la tradición familiar, no tiene claro que sus hijos, aún pequeños, puedan seguir sus pasos a tenor de cómo está empeorando, a su juicio, el panorama para el agricultor. De estas dos décadas de trabajo, destaca el cambio radical que ha experimentado la agricultura en un vertiginoso desembarco en la era tecnológica. Sin embargo, David huye del concepto de ‘agricultor de salón’, consciente de que es necesario arriesgarse, evolucionar e innovar para salir adelante en un sector en el que son más las incertidumbres que las certezas.

Es esta filosofía se mueve también David Santamarta a la hora de probar con nuevos cultivos. En su finca siembra actualmente maíz, trigo, remolacha y adormidera. Este último es uno de los cultivos más novedosos que se están implantando en León y Santamarta considera que es una apuesta con buenas perspectivas. «Llevo dos años con la adormidera y voy a seguir un tercer año más. Es un cultivo bastante interesante», señala David, quien explica que tiene buen precio y es lo suficientemente rentable para arriesgarse. «Siempre he sido pionero en busca de alternativas. No me gusta ir sólo a lo fácil», aclara este agricultor con tres décadas de experiencia a sus espaldas, que no cree que volcarse en el maíz sea la mejor o la única opción en León. «Está empezando a no ser tan rentable como hasta ahora, pero es que eso de trabajar cuatro meses al año y luego al sofá no va conmigo», añade Santamarta. De hecho, valora la horticultura como uno de los trabajos más afines para el buen agricultor. «Conlleva mucho trabajo diario pero es un producto con muchas posibilidades», aclara.

Entre sus preocupaciones está el avance imparable de los costes para el sector, lo que lo convierte casi en una inversión de riesgo si te tienes que endeudar con cifras que no están al alcance de todo el mundo. «Comprar un tractor hoy con los implementos que necesita supera los 200.000 euros, cuando hace 15 años pagabas 60.000», explica David, que calcula que en una campaña los gastos que asume un agricultor de su capacidad pueden llegar a los 80.000 o 90.000 euros.

Es agricultor de remolacha, en los últimos años de Acor, aunque en su día lo fue de Ebro Azucarera. Considera que AB «ha venido a hundir el sector» y lo ha conseguido cerrando la planta de La Bañeza y desesperando al agricultor. Cree que la fábrica bañezana debería ser asumida por Acor. «Deberían echarle un par de narices. Es una planta que está actualizada y le darían de morros a AB», concluye.